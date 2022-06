Micaela Schäfer, No-Angels-Nadja und Francis

× Erweitern Fotos: @nadja.offiziell, M. Rädel DJ Francis und Nadja von den No Angels

Foto: M. Rädel Micaela Schäfer legt als DJane los

Erotikmodel und DJane Micaela Schäfer, DJ Francis, Sängerin Nadja von den No Angels und Dragqueen Jacky-Oh Weinhaus sind nur einige der Sterne, die sich zum CSD im Säälchen bei der „Berlin Circus Pride 2022“ versammeln.

Live wird es zudem Sänger OXA geben und auch Trust.The.Girl ist mit am Start am Holzmarkt 25 (einst Bar25), wenn Vielfalt und Community gefeiert wird. Los geht es am 23. Juli schon um 22 Uhr, gerade, wenn die Sonne in der Spree versunken ist …

Das Motto der Partynacht ist „Come as You Are and Express Yourself“, es erinnert etwas an Nirvana und Madonna. Und in der Tat wird es ein Medley geben, aber mit den Hits der No Angels … Karten gibt es ab 37, 45 Euro.

23.7., „Berlin Circus Pride 2022“, Säälchen, Holzmarkt 25, U Jannowitzbrücke, 22 Uhr, www.eventim.de