Michael Heller & Christopher Bolam – live im Tipi

× Erweitern Foto: Marcel Lampert Michael Heller & Christopher Bolam

Expand Foto: Barbara Braun / Bar jeder Vernunft Christopher Bolam und Michael Heller singen einen Abend lang über (ihre) Liebe

Zwei Männer singen charmant und unterhaltsam über die Liebe. Es gibt Jazz-Standards, Balladen und natürlich auch ein paar Musical-Hits – begleitet werden sie vom Jazzquartett des Landespolizeiorchester Brandenburg.

„L is for…“: Das L steht für lustig, locker, leicht, für Leben, Lust und Lässigkeit – und natürlich für die Liebe! Das kreative Duo auf und hinter deutschsprachigen Musicalbühnen, Michael Heller & Christopher Bolam, beschert uns einen wunderschönen und abwechslungsreichen Abend voller Lieblings-Liebeslieder; im Duett, solo, gesungen und gesteppt. Die Premiere ist im TIPI AM KANZLERAMT (Große Querallee, 10557 Berlin) am 14. Januar 2025 um 20 Uhr.

Besuch uns auf Instagram: