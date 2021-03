Herb Ritts und die Schickeria

× Erweitern Fotos: Herb Ritts, Herb Ritts Foundation / Courtesy of CAMERA WORK Gallery Fotos: Herb Ritts „Aretha Franklin, Detroit, 1992“ und „Elton John with Top Hat, Los Angeles, 1989“, Herb Ritts Foundation / Courtesy of CAMERA WORK Gallery

Foto: Herb Ritts Madonna inszenierte Herb Ritts 1986 für ihr Album „True Blue“, Foto: Madonna 1986, Herb Ritts Foundation / Courtesy of CAMERA WORK Gallery

Ab dem 24. April sind weltbekannte Fotografien von Herb Ritts in der Ausstellung „Music“ in der Galerie CAMERA WORK in Berlin zu sehen.

Der Ende 2002 verstorbene Fotograf war DER Mann für die großen Werbekampagnen von Luxuslabels wie Calvin Klein, Versace und Chanel, aber auch die Musikwelt und das internationale Jetset lag ihm zu Füßen und setzte auf sein fotografisches Talent, 2001 zum Beispiel Britney Spears.

Die Ende April 2021 startende Ausstellung „Music“ zeigt bis in den Juni hinein über 40 seiner berühmten Porträts, darunter auch Bilder von Legenden wie David Bowie und Michael Jackson.

24.4. – 5.6., Herb Ritts: „Music“, CAMERA WORK Gallery, Kantstraße 149, die Ausstellung findet unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen statt, www.camerawork.de