Michel Schueler aka Rollers HiFi – Roller Disco

× Erweitern Foto: Tomas Hermosilla

Expand Foto: M. Rädel SO36 Das SO36, Ende des 19. Jahrhunderts als „Restaurationsladen“ erbaut, ist seit August 1978 ein Klub und eine Konzerthalle

Bei der „Roller Disco“ im SO36 sorgt Michel Schueler aka Rollers HiFi für die richtige Musik und die richtigen Moves, denn der immer mit Rollschuhen auflegende DJ zeigt auch, wie #mensch sich auf Rollschuhen bewegen kann.

Wie ist die „Roller Disco“ entstanden? Bereits im September 2009 wurde die erste Roller Disco im SO36 initiiert – ursprünglich in Kooperation mit den Berlin Bombshells. Deren eigentliche Passion ist aber Roller Derby – ein auf Rollschuhen ausgetragener Vollkontaktsport aus den USA. Insofern war diese Koop nicht auf Dauer angelegt. Der Klub wollte die Party aber gerne als Regular Event etablieren und als Stammgast der ersten Stunde konnte ich gleich diverse Empfehlungen zur Programm- und Raumgestaltung einbringen. Seitdem bin dort als DJ, Trainer und Co-Promoter aktiv.

Wichtig ist dir aber, dass es keine Retro-Party ist, oder? Definitiv. Leider ist das Thema stark mit 80er-Jahre-Klischees belastet, was aber primär ein Medienthema ist. Deutschlandweit bedienen außerdem diverse Veranstalter diese Retro-Spinnerei. Natürlich wollen sie gerne am aktuellen Hype partizipieren, andererseits sind sie aber nicht mit dieser Kultur vertraut. Derart triviale Eventkonzepte führen schnell in eine Sackgasse und schon nach ein paar Events werden die ursprünglich als Regular angedachten Feierlichkeiten wieder eingestampft.

Welche Tracks gefallen dir gerade besonders? Da gibt es einige, in der Regel spiele ich eine Mischung aus Funk/NuFunk/Boogie Funk, Disco/NuDisco, Soulful House Jams, Hip-Hop/R'n'B und JB. Letzteres ist ein Art Sub-Genre, überwiegend Downtempo Hip-Hop Instrumentals – produziert von DJs/Producern aus den USA, die oft schon lange als Skater aktiv sind.

Und was muss ein Track erfüllen, damit du ihn auflegst? Unabhängig vom Genre geht es immer um den perfekten (Skate-)Groove. Eher Mid-/Downtempo Edits, da die Bewegungen auf Roller Skates langsamer und weicher sind. Tempowechsel sind aber durchaus üblich, wobei ich 118 bpm selten überschreite.

*Interview: Michael Rädel www.so36.de, www.instagram.com/rollers_hifi

