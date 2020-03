Mickey Mouse statt Bodyshaming

Foto: M. Rädel Berlin, Prenzlauer Berg Man sagt, in Mitte und im Prenzlauer Berg geben die dort lebenden Berliner besonders gerne Geld für gute Möbel und bestes Essen aus ...

Es gibt ja tatsächlich Leute, die kleben immer noch Bilder von sich an den Kühlschrank, auf denen sie „zu fett“ aussehen. Das macht unglücklich und führt letztendlich nur zu heimlichen erneuten Fressattacken oder gar psychischen Krankheiten.

Der schicke SMEG-Kühlschrank im 1950er-Retrodesign kann da etwas mithelfen, dass das nicht passiert.

Zum einen hat er genug Platz und Stauraum für all die GESUNDEN und FRISCHEN Produkte, die dich gesund und satt machen sollen. Zum anderen will man die fröhlich grinsende Maus vom schon immer queer handelnden Comic-Giganten Disney doch nicht mit bösen Bildern verschandeln, oder? Gönn dir was Gutes!

www.smeg.de