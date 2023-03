„Queers for Spears“ – das SchwuZ feiert Britney

× Erweitern Foto: M. Rädel Stella deStroy Stella deStroy

Foto: Instagram / britneyspears Britney Spears 2021 Auf Instagram macht Britney mitunter Provokantes. Aber auch hier gilt: Leave Britney alone!

„Queers for Spears“: Der Klub SchwuZ in Neukölln widmet DEM Star der Jahrtausendwende, der 2022 an der Seite von Elton John ein (überraschendes) Comeback in den Charts geschafft hat, eine Party: Britney Spears. Wir lieben das!

Angekündigte Künstler*innen sind unter anderem Miss Ivanka T., Djane Skinny, Stella deStroy, TV-Stern Katy Bähm und natürlich die in Berlin omnipräsente und liebenswerte Amy Strong. Der Eintritt beträgt 19 Euro, los geht es für alle mindestens 18 Jahre jungen Menschen ab 23 Uhr.

Über Britney: Die trotz aller Skandale erfolgreiche Popperin (geboren am 2. Dezember 1981) ist seit 1998, als sie mit „... Baby One More Time“ die Spitze der US-Charts zum ersten Mal erklomm, fester Teil der Popwelt und Szene. Dragqueens lieben sie! Bis zum (unfreiwilligen **) Rückzug 2020 landete die Homo-Ehe-Befürworterin viele Charterfolge, unter anderem „Womanizer“, „Oops ... I Did It Again“, „Gimme More“, „Toxic“, „Me Against the Music“ mit Madonna sowie „Lucky“, „Circus“ und „Born to Make You Happy“.

7.3., „It's Britney, Bitch!“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr

** Britney Spears war seit 2008 entmündigt, Ende 2021 erlangte sie ihre Selbstständigkeit zurück