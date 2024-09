Miss Ivanka T. präsentiert

× Erweitern Foto: M. Rädel Travestie, Amy Ist gerne im SchwuZ: Amy Strong (links)

Foto: M. Rädel SchwuZ Das SchwuZ ist der größte queere Szeneklub Berlins und DAS Urgestein des Berliner Nachlebens

Die Party „Femme Top“ feiert am 21. September ab 23 Uhr Weiblichkeiten aller Formen, Arten und Farben!

Denn Dragqueens sind zwar so präsent wie noch nie. Aber auch so umstritten wie noch nie. Scheinbar erschüttert es (leider) viele Menschen in ihren Grundfesten, wenn sie sehen, dass Menschen sich anders kleiden und herausputzen, als es den heteronormativen Erwartungen und Traditionen entspricht. Dabei war Rosa einst eine Farbe für Jungs. Zeiten ändern sich eben. Und das feiern wir zusammen mit unter anderem Katy Bähm, Anna Klatsche und Strify. Musikalisch setzt das SchwuZ in dieser Nacht auf Pop und Dance.

21.9., „Femme Top“, SchwuZ, Rollbergstraße 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr

