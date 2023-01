Woohoo! Miss Ivanka T. lädt ein

Charlet C. House, Victoria Bacon und Strify sind nur einige der Künstler*innen, die am 21. Januar „feminine Looks“ feiern.

Die Party „FEMME TOP by Miss Ivanka T. – Neon Edition“ ist ein queeres Happening, das alles Weibliche stärken und zelebrieren will. Wunderbar! Und natürlich im SchwuZ in Neukölln. Los geht es um 23 Uhr und #mensch muss 18 Jahre alt sein, um den Klub betreten zu können.