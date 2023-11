🎁 Mit Liebe befüllt & nachhaltig verpackt

× Erweitern Foto: www.lush.com LUSH, Weihnachten

Foto: www.lush.com LUSH, Weihnachten Das sich fĂŒr Nachhaltigkeit, Umweltschutz und queeres Leben einsetzende Kosmetikunternehmen wurde 1995 in UK gegrĂŒndet

So soll es sein! Wer seinen Freund*innen und der Familie etwas Freude schenken will, etwa zu Weihnachten, der will nicht als Umweltsau dastehen. Wunderbar also, dass es Geschenkideen wie diese gibt!Â

All die feinen Sachen gibt es nĂ€mlich in nachhaltiger Verpackung, wie immer (in der Regel) vegan und immer handverpackt. Schriftlich verrĂ€t uns das Team von LUSH dazu: „Auch in diesem Jahr bringen wir eine große Auswahl an Weihnachtsgeschenken mit festlichen Produkten fĂŒr jeden Geschmack und jedes Budget auf den Markt. DarĂŒber hinaus haben wir unser Sortiment an weihnachtlichen Knot Wraps um 40 % erweitert. Hierbei handelt es sich um StofftĂŒcher, die entweder aus 100% recycelten Plastikflaschen bestehen oder aus Bio-Baumwolle – also um eine Zero-Waste-Alternative zu klassischem Geschenkpapier, mit denen sich PrĂ€sente auf vielfĂ€ltige Weise verpacken lassen.“ Hintergrundwissen: PopulĂ€r wurde LUSH unter anderem fĂŒr die „#gayisok“-Kampagne, die sich fĂŒr die Rechte von LGBTIQ* einsetzte. Das Bild oben zeigt Model Ryan St. Michael. www.lush.com/de/de/c/christmasÂ