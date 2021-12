Mitarbeiter gesucht

× Erweitern Schwule Szene, gay, queer Das sind die vier Tätigkeitsbereiche von MANEO: Opferhilfe, Erfassung homophober Übergriffe in Berlin (Report Center), Gewalt- und Kriminalprävention und Empowerment

„Wir suchen eine*n Minijober*in, die an einem Tag oder an zwei Tagen in der Woche zwischen 16 – 20 Uhr die Arbeit am Info-Punkt unterstützen kann“, so das Team des LGBTIQ*-Projekts MANEO auf seiner Homepage.

Gewünscht sind für den Minijob am Info-Punkt Regenbogenkiez das Vermögen, Deutsch zu sprechen, Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit, Flexibilität sowie Akzeptanz und Unterstützung der Ziele, Standards und Regeln des Trägervereins Mann-O-Meter und Kommunikationsfähigkeit.

Über MANEO: Seit 1990 unterstützt das Community-Projekt als Opferhilfeberatungsstelle Menschen, die in Berlin unmittelbar Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Identität geworden sind. MANEO erfasst homophobe Gewalttaten von Beleidigung bis Körperverletzung und dokumentiert die Vorfälle, um daraus Schutzmaßnahmen abzuleiten. Das schwule Anti-Gewalt-Projekt erfasst gegen LGBTIQ* gerichtete Gewalttaten, also Körpergewalt, Raub und Erpressung ebenso wie sexuelle Übergriffe, Bedrohung, Beleidigung, Diskriminierung und Mobbing: 030 216 33 36. Einen Vorfall online melden kannst du hier: MANEO