MitGLIEDer im Garten

Members, Mitglieder, MitGLIEDer ... Kein müder Witz, so sei der Partyname einst entstanden (zitiert man die Legende): MEMBERS. Und mit oder ohne Penis kann man diese Woche zusammen Spaß haben. Im Garten. Trotz Corona.

„MEMBERS – The New Garden Preview Party“ steigt am Sonntag ab 15 Uhr, um 22 Uhr ist die Sause vorbei. Gefeiert wird mit Musik von DJ und Producer Marc Miroir am Schleusenufer 3 im Warehaus3. Hier könnt ihr euch anmelden: www.e-guest.de