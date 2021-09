So queer, der Friedrichshain

× Erweitern Die queere Karaoke-Bar im Friedrichshain ist wieder zurück. Und mit ihr auch The House of Presents und Gieza's Pokehouse.

Foto: M. Rädel Berghain Der viruelle aktuelle Monatsflyer für das Berghain stammt übrigens von Rinaldo Hopf, Bilder seiner „Social Distancing“-Kunst

Schon gehört? Das Berghain soll im Oktober wieder als Klub an den Start gehen. Und auch DIE queere Karaoke-Bar im Friedrichshain ist wieder zurück, das Monster Ronson's. Und mit ihm auch The House of Presents und Gieza's Pokehouse.

Der Friedrichshain erobert seinen Platz als Partybezirk nach der Corona-Zwangspause zurück. Ab Mitte Oktober jeden Dienstag mit „the sexiest drag show in town“ im Monster Ronson's (Warschauer Straße 34).

Zudem steigt hier im Friedrichshain immer donnerstags „Chantals House of Shame“ und mittwochs in der Wühlischstraße 43 das „Glamourquiz“ im Süß war gestern. Und auch das Berghain will seine Pforten wieder öffnen. Das imposante Gebäude ist das Nachfolgeprojekt des legendären Klubs Ostgut. Hier feiert die Technolektro-Szene gerne unter sich, aber auch Stars wie Kylie Minogue und Lady Gaga gaben hier schon Konzerte. Alles wird gut! Es gilt 2G, bei Chantal (Stand heute) 3G.