Monster Ronson's Ichiban Karaoke, Amy Seit 2004 ist die queere Berliner Punk-Karaoke-Fusion aus Karaoke-Bar, Klub und Absturzhalle namens Monster Ronson's Ichiban Karaoke einfach ein pralles Paket zum Abfeiern

Spaß am Unglückstag! Dieser Freitag, der 13. wird lustig, denn „SING WITH FORTUNE TAYLOR & THE SHREDDER!“ schickt sich an, Berliner Queers zu beglücken.

Taylor Brittenham und der Musiker The Shredder laden dich ein, deine liebsten Hits live auf der Karaokebühne im Monster Ronson's Ichiban Karaoke zu singen – und damit die anwesende und oft begeistert-mitgröhlende Szene zu erfreuen.

Gefeiert haben wir hier immer gerne, und das nicht nur, weil der ganze Bezirk Friedrichshain (seit Jahren) einer der hippen Geheimtipps ist. Nein, die Fusion aus Karaoke-Bar, Klub und Absturzhalle namens Monster Ronson’s Ichiban Karaoke ist einfach ein pralles Paket zum Abfeiern, überzeugt mit Kunst und Innovation, Drinks und Punks.

13.1., „SING WITH FORTUNE TAYLOR & THE SHREDDER!“, Monster Ronson's Ichiban Karaoke, Warschauer Straße 34, S+U Warschauer Straße, 19 Uhr, www.karaokemonster.de