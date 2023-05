„Moom Comics“ aus Berlin

× Erweitern Bild: Łukasz Majcher, Stefan Paul

Sichtbarkeit für die vielfältige LGBTIQ*-Community, das ist mehr als TV-Shows und Podcasts oder Blogger*innen, das funktioniert auch mit Comics. Und „Moom Comics“ werden zukünftig dafür sorgen – und damit bestens unterhalten.

Hinter diesem nagelneuen Verlag steckt Łukasz Majcher, der es nun wagt, schwule Comics auf den Markt zu bringen. Klasse! Ihn und seinen Verlag unterstützen wir sehr, sehr gerne.

Ganz neu ist sein Comic „Bear Stories“, der „den Alltag der Bären und ihre Sicht auf Themen wie Beziehungen, Freundschaft und sogar einen gemeinsamen Urlaub“ zeigt, so Łukasz. Bären, also kräftige, behaarte Männer stehen im Fokus der schmissig gezeichneten Geschichten, die schmunzeln lassen. „Dieser Comic richtet sich an Menschen außerhalb der queeren Community, die mehr über die Bären-Subkultur erfahren möchten“, erklärt Majcher. „Es ist eine lustige Komödie über Bären!“ www.moomcomics.de

Foto: Tim Behrens „Mein Label befindet sich noch im Anfangsstadium, aber ich habe große Pläne und bald kommen weitere aufregende Neuigkeiten ..."