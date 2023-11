„Moon Safari“ erstmals live!

× Erweitern Bild: AIR, Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Theater des Westens 2020 Diese (West-)Berliner Kulturstätte aus dem Jahr 1896 ist international ein Begriff. Ute Lemper, Hildegard Knef, Oliver Kalkofe, Angelika Milster, Vladimir Malakhov, The Baseballs oder auch Judy Winter und Ades Zabel, alle waren schon da.

Das legendäre und für die Musikwelt wichtige französische Duo AIR, Jean-Benoît Dunckel und Nikolas Godin, gibt sich am 2. März 2024 in Berlin im Theater des Westens die Ehre.

Den großen Durchbruch hatten die beiden Franzosen bei uns mit genau diesem Album 1998, mit dem Pop-Ambient-Album-Klassiker „Moon Safari“, der mit den Hits „Sexy Boy“, „All I Need“ und „Kelly, Watch the Stars!“ erfreute. Vor allem aber mit einem ungewöhnlichen Musikstil, den wir nächstes Jahr erstmals live erleben können.

Bis 2016 („Twentyears“) erschienen vielschichtige Alben und Single-Meisterwerke wie „Playground Love“, „Do the Joy“ und „Alpha Beta Gaga“ – die in Remixen auch in den Klubs abräum(t)en. Sonst immer nur soft und sphärisch? Nein, denn irgendwann hatten die beiden genug von einschmeichelnden Klängen und Grillenzirpen. Die Musik der beiden Franzosen wurde lauter, vor allem dunkler und unberechenbarer. Das Experimentieren gelang: Die Fans blieben treu. AIR beeinflussen bis heute Kollegen aller Musikgenres. Alle Tourdaten findest du hier: www.airfrenchband.com

