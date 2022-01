Genuss im MQ am Kurfürstendamm

× Erweitern Foto: Victoria Fedirko MQ am Kurfürstendamm

Foto: Victoria Fedirko MQ am Kurfürstendamm

Chefkoch Andelko Krmpotic und Besitzer Stilian Laufer, den kann man von der Lützow Bar kennen, eröffneten unlängst das Restaurant MQ am Kurfürstendamm, um dort in bester Lage mit besten Speisen in edlem Ambiente zu erfreuen.

Auf der von der US-Westküste inspirierten Karte findet man leichte zeitgenössische Küche. Etwa Papaya Salat, Pulpo Ceviche oder Yellowfin Tuna Tatar. Neben vegetarischen Gerichten wie Pilzrisotto und Trüffel Tagliolini gibt es zum Hauptgang vor allem Fleischspezialitäten wie Entrecôte, Chateaubriand oder Korean Porkbelly und Fischgerichte wie Miso Black Cod oder norwegischen Lachs.

Beilagen wie grünen Spargel, Brokkoli, Pimentos oder die Trüffel Pommes frites mit Suchtfaktorgarantie können separat bestellt werden. Die zumeist kalifornischen Weine überraschen mit besonderer Tiefe und passen ideal zur außergewöhnlichen Küche des MQ Restaurants.

Restaurant MQ, Kurfürstendamm 160, mq-restaurant.de