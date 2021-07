Muschimuschi im Revier Südost

× Erweitern Foto: M. Rädel Revier Südost

Seit Anfang des Sommers kann man beim „Subaermarkt“ im Revier Südost Ungewöhnliches, Leckeres und auch Kunstvolles kaufen. Jetzt kommt die queere Variante.

Am Freitag, 23. Juli, öffnen sich um 16 Uhr die Pforten zum „Qweer Night Market“ als eine Art CSD-Shopping-Erlebnis der alternativen und kreativen Art. „Gemeinsam mit Queer Xmas Market und Lusty Ice veranstaltet das Revier Südost einen Tag vor dem diesjährigen CSD den Qweer Night Market“, freut sich das Team vom Revier Südost.

Künstler*innen, Kunsthandwerker*innen, Designer*innen, Kiezläden und LGBTIQ*-Unternehmen können hier auf dem Open-Air-Gelände ihre Kunst und ihre Kreationen präsentieren und verkaufen. „Mit diesem Markt wird eine willkommene Möglichkeit geschaffen, all die kreativen Produkte und Dienstleistungen der Händler*innen vorzustellen. Egal ob Mode oder Sex-Toys – für jeden wird etwas dabei sein“, so das Team der Party- und Kulturstätte in einer E-Mail an uns. Angekündigt werden unter anderem trans*fabel, Muschimuschi, Effenberger Couture, Seifen Hexe, That Gay Creation, Fogelina und Saraswati by Shanila. Der Eintritt ist frei!

Über das Revier Südost

Die legendäre Griessmuehle heißt seit September 2020 Revier Südost und ist nun im schönen Osten der Hauptstadt angesiedelt. „Mit neuem Biergarten und Open-Air-Gelände“, so das queere Team beim Umzug voller Vorfreude. Der Klub ist auf dem Gelände der ehemaligen Bärenquell-Brauerei in Berlin-Niederschöneweide zu finden, Häuser aus dem 19. Jahrhundert, Partys und Kunst von heute. Dit is Berlin.

Revier Südost – Baergarten – Open Baer, Schnellerstraße 137, 12439 Berlin, www.reviersuedost.de