× Erweitern Foto: S. Funke DINNER FOR ONE: Was geschah wirklich? Eine musikalische Krimi-Show

Foto: pixabay.com, gemeinfrei Silvester 2019

Den Jahreswechsel lustig, spannend und BERLINERISCH erleben, das kann #mensch bei „DINNER FOR ONE: Was geschah wirklich? Eine musikalische Krimi-Show“.

Travestie-Ikone Megy B. und der Musical-Darsteller Henry Nandzik begehen am 31. Dezember den 90. Geburtstag von „Miss Sophie“ im Theater Berliner Schnauze.

Nur verläuft die Party diesmal etwas anders, als es das Publikum vom Sylvester-Fernsehprogramm gewöhnt ist …

31.12., „DINNER FOR ONE: Was geschah wirklich? Eine musikalische Krimi-Show“, Theater Berliner Schnauze, Karl-Marx-Allee 133, 14 und 17 Uhr, www.berliner-schnauze-theater.com