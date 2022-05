Tagsüber eher punkig, am 27.5. nachts eurodancig: das „ESSO“

Woohoo! Am 27. Mai kann die LGBTIQ*-Community und ihre Freund*innen wieder zu Eurodance, Hip-Hop und Gay House abtanzen. Natürlich im #SO36 bei „My Ugly X“.

Auf dich warten neben – in Berliner Klubs ungewöhnlicher – Musik auch 300 Freischnäpse. Zudem gilt: „Alles ist möglich und alles erlaubt. My Ugly X steht für die gruslige Ex oder den peinlichen Musikgeschmack aus der Kindheit. Aber wer sagt, dass hässlich nicht auch schön, ausgefallen und individuell sein kann?“