„My Way“ – Johannes Hallervorden

Swing, Swing, Swing: Die Musik-Show im Theater am frankfurter Tor präsentiert die unvergesslichen Hits und das faszinierende Leben des legendären Sängers **, den man anerkennend „The Voice" nannte.

Im Soloprogramm von Johannes Hallervorden erklingen u. a. Songs wie „My Way", „Strangers in the Night" und „New York, New York", mit denen Sinatra Weltruhm erlangte. Johannes Hallervorden begibt sich auf eine Zeitreise, in welcher die bekannten und die weniger bekannten Aspekte seines leidenschaftlichen Lebens zwischen Musik, Frauen und Politik beleuchtet werden. Gemeinsam mit der begeisternden Live-Swing-Musik der vier Instrumentalisten nähert sich der Schauspieler Johannes Hallervorden der widersprüchlichen und glamourösen Persönlichkeit Frank Sinatras. Die Premiere ist am 23. November! www.theater-am-frankfurter-tor.de

** der Vater von Nancy Sinatra

