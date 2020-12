„MYSOLATION“ von Eva Mueller

× Erweitern Fotos: E. Mueller

Foto: M. Rädel Richard Schemmerer arbeitete mit der Künstlerin zusammen

Die queere Künstlerin Eva Mueller verarbeitet in ihrem aktuellen Projekt „MYSOLATION“ die Folgen der Corona-Pandemie, den Lockdown und das große Thema der Isolation. Zudem arbeitete sie mit dem Berliner Künstler Richard Schemmerer zusammen.

„Neben MYSOLATION starten Richard Schemmerer und ich ROID, ein Kunstzine darüber, wie wir unsere Wut über die aktuelle Situation in einen kreativen Dialog lenken können“, so die Kreative auf Social Media. Eva Muellers Kunst ist aktuell in der Gallery UNO Projektraum Berlin in der Wissmannstraße 12 in Neukölln zu sehen. Die Straße wird übrigens bald umbenannt, „Lucy-Lameck-Straße“ wird der neue Name sein, denn Hermann von Wissmann war einst ein rassistischer Eroberer, der neue Straßenname wird an eine 1993 verstorbene Ministerin aus Tansania erinnern.

3.12. – 6.12., Eva Mueller: MYSOLATION & Richard Schemmerer: ROID, Wissmannstraße 12, U Hermannplatz, 14 – 18 Uhr, evamueller-art.com