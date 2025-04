Nanu, so grimmig? Gönn dir was!

× Erweitern Fotos: www.lush.com, Freepik, M. Rädel

Expand Gif: www.lush.com Die Badebombe „Surprise Bunny“ verwöhnt mit dem Duft von blumigem Ylang Ylang, einer holzigen Basisnote von Rosenholzöl und der raffiniert erfrischenden Bergamotte

So ist das mit den Feiertagen, #mensch freut sich drauf, aber sie können auch stressen. Familie, Geschenke, Trubel. Dank der hautpflegenden Produkte von LUSH kannst du dich aber vorab oder dann verwöhnen – oder klasse Ostergeschenke am Start haben.

Tauche ein in die köstlich duftenden Kreationen für die österliche Dusche (vor oder nach dem Kirchgang oder auch einfach so) – dazu gibt’s sprudelnde Badebomben, cremige Schaumbäder und handgemachte Seifen in niedlicher Hasen- und Kükenform. Die farbenfrohen Ostergeschenke sorgen für rundum gute Laune und verwöhnen dich von Kopf bis Puschelschwanz. Ähem ... Und das Schönste daran: Alles ist natürlich vegan! Uns besonders gefallen hat die Badebombe „Surprise Bunny“, das Schaumbad „Chick On A Stick“ und die Osterseife „Nice Buns Hun“.

Expand Foto: M. Rädel LUSH, Badewanne

Alles Gute zum 30. Geburtstag! Denn schon 1995 wurde in Großbritannien ein Kosmetikunternehmen gegründet, das sich für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und queeres Leben starkmacht: LUSH. Bekannt wurde es unter anderem durch die Kampagne „#gayisok“, die sich für LGBTIQ*-Rechte einsetzte. Fast alle Produkte sind vegan und werden von Hand gefertigt.

Besuch uns auf Instagram: