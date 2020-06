Königs Nasenmalerei @ BKA

× Erweitern Foto: vvg-koeln Ralf König

Foto: Sven Ihlenfeld BKA-Theater

Am 19. Juni gibt sich der Herr der Knollennasen am Mehringdamm die schwule Ehre. Der Grund ist natürlich ein sehr schöner: Ralf König feiert hier sein 40-jähriges Zeichnerjubiläum mit einer Lesung – als Stream.

Ralf Königs 40-jähriges Zeichnerjubiläum

„Das dünne Heftchen SCHWULCOMIX 1 erschien 1980 im Verlag Rosa Winkel, etwa ein Jahr, nachdem ich beim legendären Frankfurter Homosexuellentreffen ‚Homolulu‘ 1979 meinen schwulen Urknall erlebte. Ich erledigte im westfälischen Werl mein Coming-out gegenüber Eltern, Freunden und Arbeitskollegen, kündigte schließlich meinen Job als Möbeltischler und zog in die Großstadtmetropole Dortmund“, so Ralf König auf seiner Homepage. „[...] Und dann, 1987, muss ich mich in Dortmund sehr gelangweilt haben, denn in einem Jahr haute ich ‚Der bewegte Mann‘, ‚Kondom des Grauens‘ und ‚Lysistrata‘ raus, inzwischen war ich beim renommierten Rowohlt Verlag in der Taschenbuchreihe ‚rororo mann‘ gelandet.“

Der Buchautor, Comiczeichner und Knollennasenliebhaber Ralf König (geboren am 8.8.1960 in Soest, er hat also bald Geburtstag, ALLES LIEBE!) ist mittlerweile einer der bedeutendsten Sympathieträger und der wohl wichtigste Chronist der deutschen Schwulenbewegung.

19.6., 40 Jahre Nasenmalerei, BKA Theater, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, 21 Uhr, www.facebook.com/BKA.Theater