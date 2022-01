Nathan trägt Zigerli

Sein Handwerk hat der international erfolgreiche Schweizer Modedesigner Julian Zigerli in Berlin gelernt, an der Universität der Künste, unweit des berüchtigten Bahnhof Zoo.

2010 ging der Designer zurück nach Zürich, 2021 startete Julian Zigerli dann seine Tätigkeit als Gastprofessor an der Universität der Künste in Berlin. In wahrhaft rasanter Folge gibt es bei seinem Label JULIAN ZIGERLI Kollektionen für Männer und Frauen, verschiedene Accessoire- und Produkt-Linien sowie Interieur-Kreationen mit queerem Touch.