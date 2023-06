Nationalgalerie der Gegenwart mit EVA & ADELE

× Erweitern Foto: M. Rädel EVA ADELE EVA & ADELE: Beide glatzköpfig, beide dressed to impress in schicker Kleidung, die der Mainstream eher dem „schönen Geschlecht“ zuordnen würde. Passend dazu ihr Slogan: „Over the Boundaries of Gender“

Foto: M. Rädel Isa Genzken / Chantal Isa Genzken und Berlin-Legende Chantal

Queere Sichtbarkeit, nicht-binäres Auftreten und vor allem Liebe und Toleranz, das verkörpert das Wahl-Berliner Kosmopolitenpaar schon immer. Nun einmal mehr in einem Museum.

Ab kommenden Freitag, den 16. Juni, erfreut die Ausstellung „Eine Sammlung für das 21. Jahrhundert“ im Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart mit der Kunst von EVA & ADELE.

Aber nicht nur: „In rund 80 Kunstwerken, darunter Gemälde, Arbeiten auf Papier, Skulpturen, Fotografien, Videos, spiegeln sich die gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Faktoren, welche die Stadt und die in ihr entstandenen künstlerischen Praktiken geprägt haben. Zu den 60 gezeigten Künstler*innen zählen Sibylle Bergemann, Rainer Fetting, Isa Genzken, Mona Hatoum, Emeka Ogboh, Anri Sala, Selma Selman, Isaac Chong Wai und Ruth Wolf-Rehfeldt“, so die Kulturstätte in Berlin-Mitte, die ein vielstimmiges Panorama der aktuellen und ehemaligen Berliner Kunstszene und der Stadt an sich „von der Schwelle zur Maueröffnung bis in die Gegenwart“ bieten will. Ein Besuch lohnt immer.

Ab 16.6.: „Eine Sammlung für das 21. Jahrhundert“ im Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Invalidenstraße 50 – 51, www.smb.museum, www.evaadele.com