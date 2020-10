Natur, Sonne, Yello und Wein

× Erweitern Dieter Meier von Yello

Kunst und Können fallen hierbei ohne Zweifel zusammen, denn der Pop-Art-Musiker Dieter Meier, die eine Hälfte von Yello präsentiert Ojo de Ibiza, seinen Wein.

Jeden Sommer verbringt der Schweizer Weltstar hier mit seiner Familie seine scheinbare Freizeit. Scheinbar weil ein Künstler sich keine Freizeit gönnt – und ein Winzer und Bio-Landwirt schon gar nicht.

„Die Kultivierung von Früchten an besonders prädestinierten Orten erfüllt mich mit einer tiefen Zufriedenheit. Es geht niemals um Masse, sondern immer um Qualität. Das Gute noch besser machen. Und das ist kein einfacher Weg“, so Dieter Meier, dessen Wein 24 Monate in französischen Eichenfässern reifen darf.

„Wir haben die alten Terrassenanlagen in mühsamer Handarbeit wiederaufgebaut und einen wunderschönen japanischen Garten angelegt. Die Bewirtschaftung der Hanglagen erfordert viel Leidenschaft und harte Arbeit. Das alles schlägt sich aber in der kompromisslosen Qualität des Weines wieder. Der Ausdruck des Terroirs ist unverwechselbar. Für mich ist der Ojo de Ibiza eine Hommage an die Insel.“

Der 70 Euro teure Wein ist nachhaltiger Genuss der Extraklasse, ein besonderes Geschenk für besondere Menschen. Und auch Kunst.

