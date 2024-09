Lab.oratory mit nd_baumecker

× Erweitern Foto: M. Rädel Berghain, Klub, Berlin, Techno

Und nicht nur der, auch noch DJ-Sterne wie unter anderem Sherø, Francesco Framor und Gallegos. Los geht es am 2. Oktober bei „Revolting“ im Lab.oratory um 23 Uhr.

DJ nd_baumeckers Musik bekommst du übrigens auch hier für den Rave zu Hause: www.ostgut.berlin. Das Musiklabel Ostgut Ton hat sich einst aus dem Umfeld des Vorgängerklubs Berghain, aus dem Ostgut (1998 – 2003), entwickelt und versorgt uns seit 2005 mit besten Produktionen diverser Techno-Genres abseits des Mainstreams. Funfact: Das Lab.oratory (damals in der Mühlenstraße) war VOR dem Ostgut da, aus ihm entwickelte sich das Ostgut, aus dem 2004 das Berghain (Bild oben) hervorging. Am 2.10. ist das „Lab“ der Ort der Party – wie immer in den Räumen des Berghains.

