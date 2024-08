Nelson Cerqueira: „FemTech“ – Brasilien meets Techno

Meet Nelson Cerqueira – offen und unverblümt. Mit seinem originellen Mix aus brasilianischen Rhythmen und Berliner Techno bringt der Newcomer aus Brasilien einen neuen Sound nach Berlin. Seine erste Single „FemTech“ hat ihr energiegeladenes Debüt auf der Berlin Pride 2024 gefeiert und bringt frischen Wind ins queere Nachtleben. Seine Musik ist ein Manifest der queeren Selbstentfaltung, das die Grenzen traditioneller Songstrukturen sprengt und zum Feiern einlädt. Im Interview verrät er uns mehr über sich und seinen Sound.

Deine Musik bringt viele verschiedene Einflüsse zusammen – wie kam es dazu? Die Idee hinter FemTech war, Femininität mit Techno zu verbinden. Ich wollte einen Track machen, der die Berliner Kultur mit meinen brasilianischen Wurzeln zusammenbringt. Also habe ich versucht, Elemente der Techno-Szene mit brasilianischen Einflüssen zu mischen – und das Ganze queer und sexy gemacht, weil es einfach Spaß macht, über Sex zu singen; es ist befreiend.

Wie würdest du den Sound von FemTech in nur drei Worten beschreiben? Sex, Spaß, und (super) gay! Jeder Abschnitt des Songs ist etwas Neues und Anderes, es gibt keine klassische Songstruktur, die man schon kennt. Für mich wird der Track daher immer besser und besser, je länger er läuft.

Queer sein im Berliner Nachtleben – was bedeutet das für dich? Wir feiern, wir sind jung, und wir wollen begehrt werden! Aber als queere Person fühlt man sich nicht immer als die sexieste Person auf der Party, weil es immer noch diese „Mask for Mask“-Kultur gibt. Als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich anfangs das Gefühl, mich anpassen zu müssen. Aber während der Pandemie habe ich angefangen, meine feminine Seite zu erkunden. Als die Klubs wieder geöffnet haben, habe ich mich dann gefragt, warum mich niemand ansieht – ich fand, ich sah fabelhaft aus! Und am Ende geht es darum: weißt du was? Ich bin, wie ich bin und ich weiß, das ist gut so.

Wann dürfen wir uns auf neue Musik von dir freuen? Hoffentlich schon ganz bald. Ich habe noch ein paar weitere Songs in Arbeit, bei denen ich verschiedene brasilianische Rhythmen einbringe, die nicht unbedingt Funk sind. Brasilien hat so viele Arten von Musik, und ich möchte etwas machen, das wirklich brasilianisch klingt, aber mit einem Twist.

„FemTech“ gibt es jetzt zum Streamen auf Spotify, YouTube und Soundcloud!