„Neo.Fashion.“ und Fashion Week

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: M. Rädel Fashion Week, Jella Haase, Franziska Knuppe Designer Kilian Kerner wird seine Mode am 6. September dem Fachpublikum, der Presse und den Promis präsentieren

Eine Woche Fashion Week, unzählige Shows sowie bei der „Neo.Fashion“ 80 Graduierte von 11 Hochschulen. Und einen Preis gibt es auch noch! Der „NEO.FASHION. Award“ wird am 8. September um 20:30 Uhr verliehen.

Schon immer war Berlin der Ort in Deutschland für junge aufstrebende Designer*innen. Im Rahmen der Fashion Week wird das 2022 einmal mehr zelebriert und bewiesen. Aber auch internationale Talente werden hier in den Fokus gerückt. So sind dieses Jahr unter anderem auch fünf Designer*innen aus Äthiopien und 18 Designer*innen aus der Ukraine dabei. Einer der Höhepunkte wird sicher die „Graduate Show“ des Lette Verein Berlin, der schon viele Größen hervorgebracht hat.

Via E-Mail verraten die Macher*innen der „Neo.Fashion.“: „Bald ist es so weit, die Neo.Fashion. geht in die sechste Ausgabe! Auf der Neo.Fashion. präsentieren wir euch über 80 Graduierte von 11 Hochschulen, auf 15 Aspiring Designers, auf 5 Designer*innen aus Äthiopien, auf 6 Designer*innen der Ukrainian Fashion Week sowie auf 12 Graduierte der Universität Kiew! Das Highlight unter den vielen Highlights: Der NEO.FASHION. Award mit der Essenz des besten deutschen Absolvent*innen aus dem Bereich Modedesign, wurden von 11 Hoch-, Fach- und Kunsthochschulen! Wir freuen uns auf Euch!“

„Fashion Week“ 5. bis 10. September 2022, fashionweek.berlin, 6. bis 8. September, „Neo.Fashion.“ @ Fashion Week, Reinbeckhallen, Reinbeckstraße 11, Bus Wilhelminenhofstr./Edisonstr., Eröffnung ist am 6.9. um 13 Uhr, www.neofashion.de