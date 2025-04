Neue Kunst von Richard Schemmerer

× Erweitern Bild: Richard Schemmerer – „untitled 04a“ Eine Mischung aus KI und klassischer Malerei auf Papier

Expand Foto: M. Rädel Richard Schemmerer „Der Körper als Eden, ein Lustgarten – jede Ader ein Liebespfad. Haha, ich bin Rausch der Sinne, sozusagen. Zum Frühling, zum Neubeginn: So wie sich die Jahreszeiten drehen, verändern sich auch unsere Körperlandschaften.“

Der Wahlberliner Künstler Richard Schemmerer stellt zu Ostern in Berlin, in der queeren Galerie Newman in der Kalckreuthstraße 14 aus. Und die Galerie feiert am 17. April ihren zweiten Geburtstag. Beides sehr schön!

Richard Schemmerer ist Maler und Kurator – und beeindruckt mit knalliger, expressiver Kunst, die im Kontrast zu seiner ruhigen, zurückhaltenden Art steht. „Der Körper als Eden, ein Lustgarten – jede Ader ein Liebespfad. Haha, ich bin Rausch der Sinne, sozusagen. Zum Frühling, zum Neubeginn: So wie sich die Jahreszeiten drehen, verändern sich auch unsere Körperlandschaften.“, äußert sich der Künstler dazu via E-Mail an uns. Seinen bayerischen Dialekt hat der 1957 geborene Queer nie ganz abgelegt – auch wenn Richard Schemmerer lange in den USA gelebt hat und schon lange in Berlin zu Hause ist. Genau das macht den Kreativen mit dem markanten Schnurrbart aber noch nahbarer und sympathischer. www.instagram.com/schemmererrichard

× Erweitern Bild: Richard Schemmerer – „Unknown“

