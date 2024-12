Neue Orte für die queere Community

× Erweitern ILOs Bar

Expand Café ILOstan

Das Café ILOstan und ILOs Bar ergänzen sich zu einer gastronomischen Erlebniswelt, da gute Küche auf gute Drinks und Entertainment treffen. Von georgischen Wein-Tastings bis hin zu DJ-Nights und speziellen Cocktail-Abenden bietet Ilia Basilashvili der Berliner Community wie auch ihren Besucher*innen Gastfreundschaft, Freude und viel georgischen Enthusiasmus.

ILOs Bar: Eine schmucke neue Bar bereichert seit November 2024 das Nightlife auf der Motzstraße im lebendigen Schönberger Kiez. Der Inhaber und Geschäftsführer Ilia Basilashvili – Ilo, wie seine Freunde ihn nennen – ist Gastronom aus Leidenschaft, dessen beruflicher Hintergrund so divers ist wie das Berliner Leben. Es war genau diese Vielfalt, die den gebürtigen Georgier vor 8 Jahren nach Berlin brachte und egal, ob im Hotelfach oder als Galerist: Ilia weiß seinen Erfolg nicht nur zu schätzen, er versteht auch, wie viel harte Arbeit hinter einem erfolgreichen Geschäft steckt. „Wenn ich ein Ziel habe, dann erreiche ich es auch.“ Seine Aussage fasst zugleich die positive Energie in Worte, die auf den fast 200 qm inklusive Tanzfläche zu spüren ist. „ILOs ist ein Ort für alle, die eine schöne, besondere Atmosphäre suchen. Gute Musik, nette Leute, ein gutes Gefühl, ich will, dass die Gäste spüren, dass es bei Ilo einfach schön ist.“

ILOs Bar, Motzstraße 30, 10777 Berlin, 030 67381990, www.ilosbar.de

Expand ILOs Bar

Café ILOstan: Vor Ilos Bar kam jedoch das Café ILOstan auf der Schönberger Insel auf der Gustav-Freytag-Straße. Seit sieben Jahren treffen sich dort im Tagescafé́ und Restaurant queere und nicht-queere Menschen, um die georgische Küche und auch Kunst zu erleben. Die Gasträume auf 100 qm bieten Platz für Austausch und Genuss und natürlich Sichtbarkeit für LGBTIQ* und ihre Freund*innen. „Ursprünglich komme ich aus Georgien und es war mir immer sehr wichtig, mich mit einer Tätigkeit zu beschäftigen, mit der ich mein Heimatland und dessen Kultur in Deutschland bekannter machen kann. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, durch das neue Konzept die georgische (Ess-)Kultur und die kulinarischen Besonderheiten in den Vordergrund des Cafés zu stellen. Dementsprechend habe ich mein Angebot im Café um Weine und andere alkoholische Getränke, sowie typische Erfrischungsgetränke wie „Limonati“, aus Georgien erweitert. Auch typisch-georgische Snacks und Gerichte haben wir in unser Angebot aufgenommen.“

Café ILOstan, Gustav-Freytag-Straße 5, 10827 Berlin, 030 84529518, cafeilostan.de

Wir sind auch auf Instagram: