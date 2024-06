Den eigenen JOBTURBO starten

× Erweitern Foto: Freepik / drobotdean

Die LuB Akademie startet eine „JOBTURBO-Initiative“ und bietet Arbeitssuchenden die Gelegenheit, einen neuen Bildungsweg einzuschlagen und somit der Abhängigkeit zum Jobcenter/zur Arbeitsagentur zu entfliehen.

Mit einer speziellen Initiative möchte die Bildungseinrichtung den JOBTURBO und damit die Integration von Arbeitssuchenden mit und ohne Migrationshintergrund sowie diversen und queeren Personen unterstützen. In einer zunehmend diversen und vielschichtigen Gesellschaft ist es von entscheidender Bedeutung, allen Menschen gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu bieten. Doch oft stehen Arbeitssuchende, insbesondere solche mit Migrationshintergrund oder aus der queeren Community (LGBTI*), vor besonderen Herausforderungen. Hier setzt das innovative Konzept Orientierung, Qualifizierung und Integration in Arbeit – JOBTURBO – an, um die Integration in den Arbeitsmarkt zu erleichtern und zu fördern.

Torsten Schmidt, Direktor der LuB Akademie in Berlin, verrät dazu: „Die LuB Akademie ist offen für JEDEN! Egal, welcher Herkunft, Kultur oder Sexualität. JEDER muss die Chance haben sich beruflich zu entwickeln und den eigenen JOBTURBO zu starten“. www.lub-akademie.de, +49 (0) 30 887 13 460

