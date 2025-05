Neuenhagen ist bunt. Und bleibt es auch.

× Erweitern Foto: Freepik

Am 17. Mai ist es wieder so weit: Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie steht an – und das Bündnis „Neuenhagen ist BUNT“ feiert diesen wichtigen Tag mit einem bunten Fest für Vielfalt, Toleranz und Respekt!

Von 15 bis 18 Uhr wird der Bahnhofsvorplatz Neuenhagen am 17. Mai, am IDAHOBIT **, zur lebendigen Aktionsfläche: Freu dich auf Live-Musik, kreative Mitmachaktionen und leckeres Essen. Egal ob jung oder alt – alle sind willkommen, um gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Diskriminierung und für ein offenes Miteinander zu setzen.

„Lasst uns zusammenkommen und zeigen, dass Neuenhagen für eine offene Gesellschaft steht“, so Organsiator*in Tobias Penzel via E-Mail an uns. „Ich freue mich, dass das Fest schon zum 2. Mal in Neuenhagen stattfindet und von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unterstützt wird.“ Angekündigt werden unter anderem Garantierte Erpelpelle, Cobi Sunshine, Tito Maffay und Menstruationsmassaker, die Moderation übernimmt Travestiekünstlerin, Sängerin und DJane Estelle van der Rhone. gruene-neuenhagen.de/2024/02/12/neuenhagen-ist-bunt

** Am 17.5.1990 strich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität von ihrer Liste der psychischen Krankheiten. Seit 2005 findet an diesem Tag jährlich der „Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Trans*phobie“ (IDAHOBIT) statt. Der alte Name „Internationaler Tag gegen Homophobie“ wurde 2009, 2015 und 2016 überarbeitet.

