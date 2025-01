MEMBERS: Wieder ein anderer Klub!

×

× Erweitern Foto: J. Jenson

Expand Foto: M. Rädel Tim Lienhard feierte auch schon bei der „MEMBERS“

Vom Alexanderplatz geht es für das queere Team der technoiden „MEMBERS“ Mitte Februar in die Eichenstraße 4, in den Klub Sonnenraum an der Arena Berlin (S-Treptower Park). Eine sehr gute Wahl!

Wie uns Veranstalter Milan am Telefon verriet, freut er sich schon sehr auf die nächste Party am Valentinstag **, am 14. Februar. „Egal, ob ihr solo, vergeben oder irgendwo dazwischen seid – MEMBERS ist euer Valentinstags-Date mit Berlins pulsierendem Underground.“ Hui! Und das Booking konnte der umtriebige Künstler und Wahlberliner Partymacher aus Tschechien uns auch schon verraten: Marc Miroir, 2FARO (ein DJ-Video mit ihm gibt es unter diesem Feature), Diana May und RubiMusik werden für beste Deep-House- und Techno-Tracks sorgen. Los geht es um 23 Uhr, hier bekommst du deine Karten: https://de.ra.co/events/2082982

Expand Foto: M. Rädel Sonnensittiche, Liebe, Natur Ob diese Sonnensittiche wissen, dass das Gedicht „Parlament der Vögel“ wichtig für den Valentinstag ist?

** 💞 Am 14. Februar feiert #mensch fast weltweit den Valentinstag, den Tag der Liebenden. Dieser „Feiertag“ geht wahrscheinlich zurück auf einen oder mehrere christliche Märtyrer, die ihren Glauben an Gott, ihre Liebe zu ihm, mit dem Tod bezahlen mussten.Starken Einfluss hatte wohl aber auch das Gedicht „Parlament der Vögel“ des englischen Schriftstellers Geoffrey Chaucer. Sein Werk, es wurde 1383 am Hofe Richards II. erstmals öffentlich vorgetragen, erzählt von einer Versammlung des tschilpenden, gurrenden und gackernden Federviehs, das auf diesem Wege Mutter Natur feiern und zugleich einen Partner finden wollte.

× Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu

Besuch uns auf Instagram: