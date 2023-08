× Erweitern Foto: Hans-Jürgen Esch Berlin

Hans-Jürgen Esch zeigt am 1. September im Rahmen der „Langen Nacht der Bilder Berlin Lichtenberg“ seine „Fine Art Fotografie“. Geöffnet ist die Ausstellung „Nicht Berlin? Doch Berlin!“ am 1.9. in der Degnerstraße 9 (Tor B) zwischen 17 Uhr und Mitternacht.

Auf Social Media verrät der Künstler: „Berlin ist mehr als nur eine Stadt. Berlin ist ein Gefühl, eine Haltung, eine Lebenseinstellung. In der Ausstellung {…} werden Fotos von scheinbar unspektakulären Orten gezeigt und wieviel Berlin in jedem Winkel steckt. Ob einfache Häuser, verlassene Plätze oder banale Situationen: überall blitzen der Charme, der Witz und die Kreativität dieser Stadt auf. Die Fotos fordern heraus, Berlin neu zu entdecken und sich mitreißen zu lassen.“ esch-projekt.de