NIGHTS ON BROADWAY – A Tribute to the BEE GEES performed by NIGHT FEVER

× Erweitern Foto: René van der Voorden

Berlin aufgepasst: Vom 03.02. bis 05.02.2025 bringt NIGHT FEVER ihre preisgekrönte Show NIGHTS ON BROADWAY – A Tribute to the BEE GEES in den Admiralspalast. Als eine der erfolgreichsten und authentischsten Bee Gees-Tribute-Bands weltweit begeistert NIGHT FEVER seit 2007 ein internationales Publikum auf Bühnen in ganz Europa und in zahlreichen Fernsehsendungen. Die authentische Interpretation der Bee Gees kombiniert mit modernen Arrangements hat besonders in Holland und Belgien für ausverkaufte Hallen gesorgt. NIGHTS ON BROADWAY basiert auf dem legendären Konzert ONE NIGHT ONLY in Las Vegas 1997 und sticht durch ein multimediales Spektakel mit spektakulärer Lichtshow und einer riesigen LED-Wall von anderen Tribute-Shows ab. Gegenüber der Classic Show ergänzen hier zwei zusätzliche Musiker an Percussion und Keyboard den Sound.

Als Highlight der Show gibt es besondere Gaststars, verkörpert von den talentierten Musical-Darstellerinnen Peti van der Velde oder Tertia Botha. Sie interpretieren Songs wie Celine Dions „Immortality“ und Dionne Warwicks „Heartbreaker“, die speziell von den Bee Gees für weibliche Künstlerinnen geschrieben wurden.

Die Bee Gees, dargestellt von Michael Zai (Barry Gibb und Gründer der Show), Franco Leon (Robin Gibb) und Uwe Haselsteiner (Maurice Gibb) bringen mit ihrer Gesangsleistung die Magie der Originalband auf die Bühne. Erlebe Klassiker wie „Massachusetts“, „Stayin’ Alive“, „Tragedy“, „Words“, „You Win Again“, „How Deep Is Your Love“, „Jive Talking“ und viele mehr.

Tickets und weitere Termine findest du hier.