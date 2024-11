Nikolaustag – Party im Club OST

Expand Foto: M. Rädel Auch WestBam ist hier gerne

„Holler boller Rumpelsack. Nik'laus trug sie huckepack. Weihnachtsnüsse gelb und braun, runzlig punzlig anzuschauen ...“

An so einem Tag darf #mensch auch im Partykontext Albert Sergel (1876 – 1946) zitieren! Denn am 6. Dezember ist Nikolaustag – und genau dann steigt die Party „REVOLVER“. Los geht es um 22 Uhr, angekündigt werden unter anderem DJs wie Yannik Weineck, Jaycap, Dragqueen Tante Renate und Paul Heron. Gefeiert wird natürlich wieder im angesagten Club OST, einem ehemaligen Kraftwerk aus dem Jahr 1913.

6.12., „REVOLVER ST. NICOLAUS“, Club OST, Alt-Stralau 1 – 2, 22 Uhr, clubost.de, revolverparty.com

Wir sind auch auf Instagram: