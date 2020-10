Nils, das Schwule Museum und die Vollerotik

× Erweitern Foto: Schwules Museum Bis zum Februar 2021 kann/muss sich Nils durch alte Pornos wühlen

Dieser junge Mann katalogisiert die umfangreiche Porno-Sammlung des Schwulen Museums.

Und Nils ist auch in seiner Rolle als Mettigelprinz (!!) im Fetisch-Kurzfilm „Mettigelprinz“ von Regisseur Peter Ahlers der Erotik zugetan.

Der Streifen erzählt von Lilith, deren größte sexuelle Fantasie es ist, sich während des Verkehrs in ein Monster zu verwandeln. Der „Mettigelprinz“ feiert heute seine Deutschlandpremiere auf dem 15. PornFilmFestival Berlin. Wir sind gespannt.

Szene aus dem Film „Mettigelprinz“ von Peter Ahlers

Über das Festival

„Hinter die Kulissen zu schauen und sich philosophisch darüber hinaus mit Pornografie zu beschäftigen“, das ist der Anspruch, den das PornFilmFestival Berlin auf seiner Homepage formuliert. Festival-Initiator und Regisseur Jürgen Brüning hat mit dem Pornfilmfestival eine kulturelle Institution geschaffen, die aus dem Kalender nicht mehr wegzudenken ist!

Wie kam er eigentlich auf so eine Idee? „Ich lag damals in Athen im Krankenhaus und Maria Cyber, hatte die Idee, alternative Pornos zu zeigen. Ich habe diese Idee aufgegriffen und zusammen mit Tim Stüttgen, der die erste Post Porn Konferenz 2006 in der Volksbühne organisierte, zeigte ich erstmalig Filme im Kant Kino.“

