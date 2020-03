Nina Queer: Rührende Worte

× Erweitern Foto: M. Rädel Nina Queer

TV-Moderatorin, Buchautorin und Veranstalterin äußert sich zur Corona-Krise. Ihre Party „Irrenhouse“ fällt aus.

„Als Veranstalterin einer der populärsten Partys der Hauptstadt, ist es meine Pflicht, meine Gäste, Mitarbeiter und Freunde zu schützen und deshalb bis auf Weiteres ALLE Veranstaltungen abzusagen. Natürlich bricht es mir das Herz, und die Vorstellung die Menschen, die ich Monat für Monat um mich habe, nicht sehen zu können, ist schrecklich. Mein Irrenhouse-Team und ich gehen also in den Zwangsurlaub und wünschen all unseren Gästen nur das Beste und natürlich Gesundheit. Wir werden mit den Veranstaltungen erst dann wieder beginnen, wenn das Leben und Partys zu feiern wieder Spaß macht. Besonders große Sorgen mache ich mir um meine Künstler und DJs, von denen ich weiß, dass sie oft von der Hand in den Mund leben und keine Rücklagen bilden konnten“, so Nina Queer heute am Telefon.

„Ich hoffe, sie halten diese Krise durch und werden staatlich in diesen dunklen Zeiten unterstützt. Wenn gar nichts mehr geht, bin natürlich auch ich gerne bereit, sie für eine bestimmte Zeit über Wasser zu halten. Niemand darf verloren gehen. Niemand darf auf der Strecke bleiben. Die ganze Situation zeigt, wie sehr alles im Leben zusammenhängt und wie abhängig wir von einander sind. Jedoch bin ich mir sicher, dass sich auch dieser Schicksalsschlag mit einem warmen und offenen Herz seinen Mitmenschen gegenüber bewältigen lässt. Alleine werden nur diejenigen sein, die kalt sind und unfähig dazu Liebe zu geben oder sich in andere Menschen hinein zu fühlen.“

