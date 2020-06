Speckmantel, Rucola-Nest und Nina Queer

× Erweitern Foto: M. Rädel Berge, Alpen, Bodensee, Bayern, Österreich, Schweiz

Na servus, das wird es sein! Nina Queer liest im Münchner Hofbräuhaus Berlin an der Karl-Liebknecht-Straße in Berlin-Mitte. Ein „Heimatabend“ der ganz besonderen Sorte ...

Am 3. Juli lockt die Queen of All Media ab 19 Uhr zu „Queerwiesn präsentiert: HEIMATABEND mit Nina Queer“, einer Lesung mit feinsten Speisen und derben Kalauern, nein, großer Literatur.

Ninchen liest nach einer deftigen Begrüßung, begleitet von einem 3-Gänge-Menü, alle alpenländischen Kapitel ihrer beiden Bücher. Verschluck dich nicht beim Lachen!

Münchner Hofbräuhaus Berlin + Nina Queer

Und was gibt es zu essen? Versprochen wird ein Tomate-Mozzarella-Salat im Rucola Nest mit Basilikumcreme, gebackenes Schweinefilet im Speckmantel ** mit Kräutersenfkruste, gebutterten Mandelbroccoli, Herzoginkartoffeln und Schokoladentörtchen mit flüssigem Kern an Mango Ragout mit Vanillesoße.

3.7., Queerwiesn präsentiert: HEIMATABEND mit Nina Queer, Münchner Hofbräuhaus Berlin, Karl-Liebknecht-Str. 30, U/S Alexanderplatz, 18 Uhr, Dirndl und Lederhose erwünscht aber kein Muss, www.facebook.com/heimatabend

** vegetarische Alternative: warmer pikanter Bulgursalat mit Tomaten, Zucchini und Paprika