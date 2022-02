× Erweitern Foto: M. Rädel Dragqueen Jurassica Parka im SchwuZ Posiert gerne und sehr gut: Jurassica P.

Foto: Doris Belmont Jurassica Parka

Das Team vom BKA am Mehringdamm freut sich: „Paillette geht immer“ sei das Flaggschiff der Nachtshows im BKA und Jurassica Parka der Garant für niveauvolle Unterhaltung unterhalb der Gürtellinie. Dem schließen wir uns sehr gerne an.

„Am wichtigsten ist mir, dass mein Publikum für zwei Stunden die Welt da draußen vergisst. Wenn viel gelacht und noch ein bisschen was gelernt wird, dann ist es für mich eine perfekte Paillette“, so die erfolgreiche Dragqueen via BKA-E-Mail an uns.

Am 5. und 19. März sowie am 2. und am 16. April sind die nächsten Shows im BKA Theater (immer 23:59 Uhr, Mehringdamm 34, U Mehringdamm) geplant, die queere Promis, LGBTIQ*-Aktivist*innen oder schillernde Bühnenkolleg*innen ins rechte Bühnenlicht setzen und sie ihre Geschichte(n) erzählen lassen. Das ist dann nicht nur lustig, sondern auch oft aktivistisch und informativ.

Über Jurassica Parka: Früher Gina Tonic, seit Jahren schon Jurassica Parka genannt – und immer sehr erfolgreich. Eine der coolsten Dragqueens Berlins macht das, was sich die anderen wünschen: einen Late-Night-Talk. Los ging alles übrigens 2004 im Klub SchwuZ, der ja jetzt am Samstag wiedereröffnet. Alles wird gut. Und: Paillette geht immer!