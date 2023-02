Norbert Heulers Kunst bei Eisenherz

„im tanz mit mir selbst“ heißt ein Buch des 1952 geborenen Fotografen, das nun, zusammen mit der passenden Ausstellung, im Eisenherz zu haben ist.

Via E-Mail wird schriftlich über die hier ausgestellten Werke verraten: „Die in der Ausstellung und dem Fotobuch gezeigte Akt-Selbstporträts sind eine Langzeitdokumentation von den 1970er-Jahren bis heute. Sie zeigen die Entwicklung und Veränderung des eigenen Körpers und der Sicht auf diesen Körper, wobei der Schwerpunkt auf den letzten 20 Jahren liegt. Die Fotografien sind Teil einer ständigen Selbsterforschung, Selbstvergewisserung und Selbstdarstellung und zeigen das positive Verhältnis zum eigenen Körper. Sie sind neben der natürlichen Alterung innerhalb von 50 Jahren geprägt von tiefen Einschnitten im Leben und der Selbstwahrnehmung durch eine HIV-Infektion in den späten 1980er-Jahren sowie den Folgen einer Prostataoperation im Jahre 2020.“