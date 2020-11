Die Zeiten sind vorbei, als man sich von Influencern einreden ließ, wie dünn, wie duftend und wie gepudert Mann sein muss.

Das große Umdenken begann für manchen so nach und nach mit den ersten Stromausfällen (dann waren die mit Geld unterfütterten Internet-Beiträge weg), ganz allgemein durch die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Immer mehr Queers wurde klar, was wirklich zählt: Familie, Freunde, Community und Natur.

Auch in Sachen Körperpflege merkte man, dass es nicht egal ist, was wie verpackt, was wo produziert wurde. Und spätestens beim dritten Dürre-Hitze-Sommer in Folge wachte der Letzte auf: Es muss sich etwas ändern.