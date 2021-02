Lesbisch-schwules Stadtfest: UPDATE

Europas größtes lesbisch-schwules Stadtfest findet 2021 nicht im Sommer statt. Es fällt aber nicht aus! Gefeiert wird am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg einige Wochen später im schönen Oktober.

Am 2. und 3. Oktober ist das große queere Happening dieses Jahr geplant, jeweils ab 11 Uhr will man das Stadtfest zusammen mit der Community feiern.

Seit 1993 kommen hier Gastronomen, Vereine, Institutionen wie das Rogate-Kloster, Aidshilfen, Promis und Politiker mit Künstlern wie Tilly Creutzfeldt-Jakob, Ades Zabel, WestBam, Gloria Viagra, Master Patrick, Mutter Dora, Biggy van Blond und auch den Stars von CAZZO zusammen und zeigen Zusammenhalt und Sichtbarkeit.

Gelebte und gefeierte Sichtbarkeit in virentrüben Zeiten, das tut gut! Und ist auch relativ safe, da es ja ein Open Air ist – mitten in Berlin, gegenüber und in der Nähe von Szene-Locations wie dem Hafen, dem Romeo und Romeo, der Brezel, dem Metropol, dem Café Berio und der Scheune.