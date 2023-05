Notgeil und depri im Eisenherz

× Erweitern Foto: Johnny Abbate

Am Freitag eröffnet die Fagsmafia-Ausstellung „horny & depressed“ mit einer Vernissage in DEM Buchladen samt Galerie der queeren Szene Berlins, dem Eisenherz.

Via E-Mail verrät das Team der Kulturadresse: „Zwischen 18 und 20 Uhr könnt Ihr die Ausstellung ansehen, und bei einem Glas Sekt den Künstler kennenlernen. Gleichzeitig zur Vernissage wird das Book-Release des Bildbandes Boys! Boys! Boys! stattfinden. Die Bilder können täglich bei uns in der Galerie des Buchladens besucht werden.“

Das Buch „Boys! Boys! Boys!“ versammelt auf über 200 Seiten Kunst von über 60 international arbeitenden queeren Fotograf*innen , die teilweise aus Ländern kommen, in denen Queerness lebensgefährlich ist oder aber verachtet wird wie China, Indien, Iran, Polen und Russland. Das Buch erscheint bei Kehrer, Heidelberg – „Ins Leben gerufen von The Little Black Gallery und kuratiert von Ghislain Pascal, widmet sich das Buch der Verbreitung von queerer und schwuler Fotografie.“ Mit im Buch ist Kunst von unter anderem Johnny Abbate, Greg Gorman, Florian Hetz und Babak Haghi.

5.5., Fagsmafia: „horny & depressed“, Eisenherz, Motzstraße 23, U Nollendorfplatz, 18 Uhr