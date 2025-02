„Nur Liebe“ – Maite Kelly in Berlin

× Erweitern Foto: Philipp Herrmann

Expand Foto: www.maitekelly.de Maite Kelly

„Warum hast Du nicht nein gesagt“, „Sieben Leben“ oder auch „Einfach Hello“ und „Ich brauch einen Mann“, ihre Lieder räumen in den Schlager-Charts immer ab und auch im Radio gehört ihre Musik bei vielen Sendern einfach dazu. Ende Februar kannst du Maite Kelly live erleben!

Und zwar in ihrer Heimatstadt. Die 1979 in West-Berlin geborene Sängerin kam bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren mit der Kelly Family („I Can’t Help Myself (I Love You, I Want You)“, „Who’ll Come with Me (David’s Song)“, „An Angel“ ...) zu europaweitem Ruhm. Seit 2007 ist Maite eine in den Charts äußerst erfolgreiche Künstlerin, die sich seit 2013 auf Schlager und TV-Shows konzentriert. Und Maite Kelly hat immer noch Bock aufs Tourleben, denn: „Jetzt geht’s erst richtig los – kommt alle!“

20.2., Maite Kelly „Nur Liebe – HITS.HITS.HITS … die schönste Show des Jahres“, Uber Arena, S Warschauer Straße, 20 Uhr

