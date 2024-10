O'O in der Kantine am Berghain

× Erweitern Foto: Marco dos Santos

Das Album gibt es auch auf Vinyl!

Anfang November kannst du das in Barcelona ansässige französische Art-Pop-Elektro-Duo O'O in Berlin erleben. Dort stellt das Projekt, bestehend aus den zwei Jugendfreund*innen Victoria Suter und Mathieu Daubigné, sein neues Album „Songs of Wishes and Bones“ live vor.

Darauf erzählen die Musiker*innen von O'O „dunkle, bezaubernde Geschichten über das Leben, den Tod und alles, was dazwischen liegt“, wie vorab verraten wird. „Wir haben Barcelona verlassen, um mitten im Nirgendwo auf dem Land zu leben, und wir haben diese Platte in völliger Abgeschiedenheit aufgenommen“, so Victoria via E-Mail. „Wir lebten fast ein Jahr lang in einem Familienhaus in einem winzigen Dorf und waren in die Natur eingetaucht. Sie wurde zu unserer größten Inspirationsquelle, was nicht der Fall gewesen wäre, wenn wir an einen Ort gegangen wären, an dem wir eigentlich sein sollten, wie Paris. Stattdessen waren wir in einem sehr authentischen und malerischen Dorf, umgeben von Pinienwäldern.“ Am 4. November können wir die Kunst von O'O live genießen, hier erfährst du mehr: www.berghain.berlin

