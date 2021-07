Ocean, Bambi Mercury und Rosetta

× Erweitern Foto: M. Rädel Ocean

Foto: M. Rädel Gimme Moritz, Rosetta Rosetta (links) wird für die passende Musik sorgen

In wenigen Wochen heißt es „On Air with Ocean goes OPEN AIR“. Wir verraten dir mehr!

Am 6. August öffnen sich um 18 Uhr die Pforten zu einer „Massive Luxury Overdose“, einer „Disco Extravaganza“ der Sonderklasse.

Angekündigte Künstler*innen sind „Queen of Drags“-Stern Bambi Mercury, Underground-Tipp Queen of Virginity und natürlich Gastgeberin Ocean. Versprochen wird eine fulminante Dragqueen-Show und queeres Vergnügen in der in den 1920er-Jahren entstandenen Gaswerksiedlung. Für Essen und Trinken ist gesorgt, bis 23 Uhr kann man zudem noch Mode shoppen – und Musik gibt es dank Rosetta Bleach ab 20 Uhr. Wir sind sehr gespannt!

6.8., On Air with Ocean goes OPEN AIR, gART.n Berlin, Blockdammweg 1, 18 Uhr, hier geht es zur Veranstaltung