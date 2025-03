Österreich! Berghain! Klubnacht!

× Erweitern Fotos: M. Rädel Österreich, Berghain „Das Bergi ruft!“

Das schon echt beeindruckende Gebäude im Berliner Stadtteil Friedrichshain beherbergt das Nachfolgeprojekt des legendären TechnoHouseRave-Klubs Ostgut (1998 – 2003), der ursprünglich aus der schwulen (Fetisch-)Partyreihe „SNAX Club“ hervorging – eine Veranstaltungsreihe, die 1994 startete(!). Auch dieses Wochenende gibt es im Berghain etwas zu feiern: die „Klubnacht“, die am Samstag um 23:59 Uhr beginnt.

Der Andrang wird am 15. März wie immer groß sein, denn das Berghain (Am Wriezener Bahnhof, S Ostbahnhof) ist seit mittlerweile über zwei Jahrzehnten ein weltweit renommierter und populärer queerer Technoklub – trotz aller Skandale. Untergebracht in einem ehemaligen DDR-Fernheizwerk aus den 1950er-Jahren, dient es nicht nur als ikonische Partylocation, sondern auch als Raum für Kunst und Kultur – etwa für das „Tom of Finland Art & Culture Festival“ (wir berichteten). Im (recht queeren) Berghain feiert die internationale Techno-Community bevorzugt unter sich, doch auch internationale Stars wie Kylie und Lady Gaga haben hier bereits exklusive Konzerte gegeben – und auch abseits der Bühne Spaß gehabt. Dieses Wochenende legt der Wiener Produzent und DJ Arthur Robert los. „Küss die Hand“! www.berghain.de

