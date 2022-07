Official Pride Closing Event – PROPAGANDA

× Erweitern Propaganda

Foto: @alexlodj Alex Lo Schon ab 16 Uhr steigt hier die „UP – the sunday club by REVOLVER“

Unter anderem TV-Dragqueen Charlet C. House (großes Bild ganz oben), Disco-Popperin Fixie Fate, die populären Miss Ivanka T. B2B Robin Solf und sexy DJ-Stern Alex Lo (kleines Bild rechts) werden am 24. Juli den Berliner CSD in Mitte zum grandiosen Abschluss bringen. Gefeiert wird ab 22 Uhr im Weekend Club am Alexanderplatz.

Mit groovigem Pop über treibende Disco bis hin zu stampfenden Technohouse geben Musikmischer*innen wie Lana Deliciosa und Annie O einfach alles, um dir eine sehr gute Zeit im Klub zu bereiten. Happy Pride!

Über den Star der Nacht: Alex Lo ist ein international gefeierter – sexy – Blogger, ein queeres Model und vor allem ein talentierter House-DJ aus den USA. Der Hingucker und Sportfan ist regelmäßig in Deutschland und versorgte 2021 als Producer das Comeback von Adele mit dem richtigen Schwung und durfte ihr dramatisches „Easy on Me“ housig remixen. Satte Beats statt Wehklagen am Piano!

24.7., Propaganda, Weekend Club, S+U Alexanderplatz, Alexanderstraße 7, 22 Uhr